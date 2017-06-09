Представитель Порошенко рассказала, во сколько Украине обойдется визовый режим с Россией (видео)

Введение визового режима с Россией принесет Украине много проблем. Такое мнение высказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в эфире одного из украинских телеканалов.

Читайте такжеУ Путина ответили на намерения Киева ввести визы для россиян

"Если мы вводим визовый режим, что делать с крымчанами, которых Россия заставила получить паспорта РФ. Мы заставим их получать визы, а это значит, что мы согласны с аннексией Крыма?", - выразила она возмущение.

По предварительным подсчетам, на создание разных консульств, учреждений, а также на установление пограничного контроля, по словам Луценко, потребуется 1,5-2 млрд грн.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что поддерживает введение виз для граждан Российской Федерации с внедрением четкого контроля тех россиян, прибывающих в Украину, но также настаивает на необходимости защиты украинцев, которые находятся как в России, так и на оккупированных территориях.