Климкин поддерживает введение виз для россиян

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддерживает введение виз для граждан Российской Федерации с внедрением четкого контроля тех россиян, прибывающих в Украину, но также настаивает на необходимости защиты украинцев, которые находятся как в России, так и на оккупированных территориях.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал в интервью телеканалу "112-Украина".

Министр подчеркнул, что в плане обсуждения инициатив о введении визового режима с РФ, этот вопрос ставится неправильно.

"Я считаю, что даже введение визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из Российской Федерации мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом, еще и контроль тех, кто приезжает. Это означает - анонсирование поездок, и это все можно сделать достаточно эффективно в Интернете", - заявил Климкин.

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"Но давайте четко понимать, что у нас есть. На самом деле, мы прекрасно понимаем - у нас война, у нас есть распад империи, но при том, почти три миллиона украинцев находятся на территории Российской Федерации, около 7 или 8%", - сказал глава МИД.

"И одновременно, должны понять, а что с нашими гражданами, которые находятся на территории временного оккупированного Крыма? Что Россия сделает в том смысле, чтобы ограничить эти контакты. Поэтому, мой ответ - однозначно да, но это вопрос, который нужно решать и во времени, и с точки зрения этих процедур на основе четкого подхода, и понимания, каким образом Россия будет пытаться перебить", - заявил он.

Также министр высказал мнение, что РФ будет "втягивать" украинских граждан в свое российское гражданство.

"Это должны однозначно предотвратить", - заявил Климкин.

Также он заверил, что в процедурном плане МИД сделает все как нужно.

"Готовимся, имеем соответствующий опыт, так что за МИД в этом плане не волнуйтесь", - подытожил он.