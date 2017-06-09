В Харькове проходят переговоры Порошенко и Грибаускайте

В Харькове проходят переговоры президентов Украины и Литвы Петра Порошенко и Дали Грибаускайте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

«Президент Украины проводит переговоры с глазу на глаз с президентом Литвы в Харькове», - написал он.

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Как известно, Порошенко и Грибаускайте планируют обсудить подготовку к саммиту Украина - ЕС, дальнейшее сотрудничество с НАТО в контексте недавнего саммита Альянса, проблематику двусторонних отношений, а также усиление взаимодействия для противодействия российской агрессии.

Также ожидается, что главы двух государств встретятся с бойцами АТО, которые проходили реабилитацию в Литве.