В МВД считают, что закон об оружии нужно детальнее проработать (видео)

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что закон об оружии требует более детальной проработки. Об этом он заявил во время брифинга в Запорожье, передает пресс-служба МВД.

Аваков заявил, что для начала необходимо сделать так, чтобы оружие ни в коем случае не попало в руки лиц с нестабильной психикой, преступников, людей с зависимостями и психическими расстройствами. По его словам, существует очень много препятствий для принятия Парламентом Украины закона о свободном обращении с короткоствольным огнестрельным оружием.

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«Социология показывает, что большинство граждан Украины против того, чтобы был свободный доступ к такому оружию. Это вопрос дискуссионный. Нацполиция и МВД готовы выполнить любое решение парламента», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН ранее, осенью будет подготовлен законопроект о свободном обращении оружия в Украине. Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

"Моя позиция достаточно четкая. Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что первый шаг надо делать. Определить те категории людей, которым мы не боимся давать короткоствольное оружие: люди, которые без замечаний служили в армии, люди, которые без замечаний служили в Нацполиции, в СБУ", - сказал он.