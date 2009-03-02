Из-за денег БЮТ временно отступился от кадровой чистки

Все кадровые вопросы будут рассматриваться только после того, как Верховная Рада примет необходимые решения для стабилизации курса гривни и возвращения доверия международных финансовых институтов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он заметил, что кадровые вопросы не являются сегодня приоритетом. «Если сегодня на повестке дня стоит вопрос принятия 4-х законов, которое могут способствовать поступлению финансовой помощи извне, то лучше сделать это. Если мы только внесем в зал кадровые вопросы, то это не будет способствовать конструктивной работе. Пока не будут приняты законы, позволяющие получить заимствование, остановить лихорадку с курсом, кадровые вопросы рассматриваться не будут», - сказал И.КИРИЛЕНКО.