Европе грозит полный потоп

Вопреки прогнозам синоптиков, большая вода не отступает от Европы. В районе немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн уровень Эльбы 2002 года. Экстренные меры принимают и хорватские спасатели: уровень воды в Дунае продолжает стремительно расти. Идет эвакуация местных жителей.

"Большая вода", подступающая к Сербии по Дунаю со стороны Венгрии, достигнет Белграда на следующей неделе, ориентировочно в четверг или пятницу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на белградский штаб по защите от наводнений.

Владельцам домов, расположенных вдоль русла Дуная, власти Белграда предлагают заранее вывезти все ценное имущество из подвалов и первых этажей. Кроме того, рекомендовано в течение 48 часов убрать все объекты, находящиеся в зоне городских набережных и по линиям будущих защитных сооружений. Если собственники сами не позаботятся об устранении объектов, за них это сделают городские власти.

Уровень воды в Дунае в районе третьего по величине города Сербии Нови Сад достиг в воскресенье 712 сантиметров, что на 29 сантиметров больше, чем в субботу. Пик наводнения ожидается в городе Нови Сад во вторник, однако уже сейчас затоплены все дачные поселки, построенные на берегу Дуная.