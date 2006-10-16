Мороз испортит Азарову отпуск
11:39, 16 октября 2006Политика
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Вице-премьера пригласят на парламентские слушания
Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает целесообразными пригласить первого вице-премьер-министра Николая АЗАРОВА на парламентские слушания «Состояние подготовки вступления Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО), проблемы и перспективы».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на согласительном совете лидеров фракций. Он отметил, что эти слушания запланированы на среду, 18 октября.
По его словам, участие первого вице-премьера даст возможность в полном объеме рассмотреть данный вопрос.
Как сообщал УНИАН первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ ушел в отпускдо 19 октября.
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