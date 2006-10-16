Мороз испортит Азарову отпуск

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает целесообразными пригласить первого вице-премьер-министра Николая АЗАРОВА на парламентские слушания «Состояние подготовки вступления Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО), проблемы и перспективы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на согласительном совете лидеров фракций. Он отметил, что эти слушания запланированы на среду, 18 октября.

По его словам, участие первого вице-премьера даст возможность в полном объеме рассмотреть данный вопрос.

Как сообщал УНИАН первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ ушел в отпускдо 19 октября.