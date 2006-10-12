Азаров бросил бюджет и ушел в отпуск
12:21, 12 октября 2006Общество
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Советник не объясняет причину
Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ ушел в отпуск до 19 октября.
Об этом сообщил УНИАН советник первого вице-премьера Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.
“Н.АЗАРОВ будет находиться в отпуске до 19 числа”, - сказал он.
По словам В.ЛУКЬЯНЕНКО, Н.АЗАРОВ взял отпуск с 7 октября.
Советник первого вице-премьера не объяснил причин отпуска, который Н.АЗАРОВ взял во время работы по подготовке бюджета на 2007 год, находящегося сейчас на рассмотрении в Верховной Раде.
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