В России прошли местные выборы

В воскресенье в России выборы прошли в 79 регионах. Парламенты выбирались в девяти регионах, а мэры - в десяти региональных столицах. Всего в России прошли свыше трех тысяч выборов различного уровня и местных референдумов.

Представители партии “Единая Россия”, по предварительным данным, лидируют во всех девяти регионах РФ, где в воскресенье прошли выборы депутатов местных законодательных собраний. В городах, где уже обработаны бюллетени, кресла мэров удержали действующие градоначальники, также выдвинутые "Единой Россией".

Представители "Единой России" набрали больше всего голосов в Татарстане, где по результатам 40 обработанных протоколов у них 94,87%. На втором месте с большим отрывом - КПРФ (2,9%), на третьем ЛДПР (чуть более 1%) и затем "Справедливая Россия" (всего 0,79%).

“Партия власти" не смогла получить большинства голосов на выборах в Тверскую городскую думу, оказавшись на втором месте. Согласно предварительным результатам, на выборах в городскую думу тверское отделение Коммунистической партии Российской Федерации набирает 47,39 процента голосов, "Единая Россия" - 30,23 процента, региональное отделение ЛДПР - 10,36 процента, "Справедливая Россия" 5,69 процента.

Впрочем, единороссы довольны первыми "кризисными" выборами. Они называют явку стабильной и отмечают хорошие предварительные результаты партии в ряде регионов. По их мнению, это говорит о нежелании людей "раскачивать лодку" в трудной для страны ситуации.

Коммунисты считают, что на этих выборах Россия вернулась к "черным технологиям" 90-х годов. "У этих выборов две характерные особенности. Они отличаются незаконной агитацией избирателей, попытками надавить на них незаконным путем. Исход голосования решается "техническим путем", то есть не апеллируя к избирателю, а путем вброса бюллетеней, через досрочное голосование", - заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы, глава избирательного штаба КПРФ Иван Мельников.

"Справедливая Россия" и ЛДПР также собираются обращаться в прокуратуру и в суд по всем случаем нарушений, которые зафиксировали их представители. Вместе с тем, эсеры рассчитывают преодолеть избирательный барьер и создать свои фракции во всех девяти субъектах РФ, где в воскресенье выбирали парламенты.