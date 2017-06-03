Чиновника таможни, который должен был бороться с коррупцией, задержали на взятке

Военная прокуратура Львовского гарнизона задержала начальника отдела Межрегиональной таможни ДФС Украины во время получения взятки в сумме свыше 60 тыс. долларов, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

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По его словам, задержание произошло совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономики Нацполиции в рамках контроля за ч. 3 ст. 368 ККУ.

Чиновника задержали во время получения очередного месячного сбора неправомерной выгоды от должностных лиц Львовской таможни в размере 60520 долларов США и 10 тыс. гривен, добавил генпрокурор.

"Коррупция на таможнях является одной из трех насущных проблем. И перестановка кадров ничего не решает. Эта должность была создана центральным офисом ДФС именно для борьбы с коррупцией местных таможенников ... Военная прокуратура доказала: взятки собирают и первые, и вторые. Правительство должно осуществить системные изменения всей Таможенной службы", - заявил Луценко.