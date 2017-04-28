Украина борется с коррупцией, но несколько медленно - МВФ

Украина движется вперед в борьбе с коррупцией, но несколько медленно. В этом деле есть разные измерения. Об этом в интервью Тижню рассказал первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон.

По его словам, одно из этих измерений — наличие институтов. Здесь созданы НАБУ, как предусмотрено программой. Второй — прозрачность. Это вопрос е-деклараций. Третий — обеспечение законности. Здесь речь о внутреннем управлении, и президент и правительство должны воспринимать его серьезно. Еще одно измерение — это очистка банковской системы от проблем.

«Коррупция во многих странах вытекает из способности олигархов использовать банки для финансирования коррупционной деятельности или компаний: проводить нелегальные платежи через финансовые институты. Там, где в Восточной Европе хорошо управляют банками, коррупции меньше», — сказал представитель МВФ.

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Липтон также добавил, что еще один аспект борьбы с коррупцией — либерализация. Среди эпицентров коррупции в Украине была газовая система. Очистка Нафтогаза и его структур, урегулирование цен таким образом, чтобы исключить возможности покупать импортируемое топливо газ дешево, а продавать дорого, — таковы способы очищения от коррупции.

«В некоторых из этих областей Украина сделала важные шаги вперед. В других остается еще много несделанного. В некоторых мы можем попробовать предоставить опеку и поддержку. А некоторые требуют политического действия руководства страны», - подчеркнул он.