Жебривский ожидает на 1,3 млрд грн помощи от ЕС для Донецкой области

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский ожидает получить от Европейского Союза 1,3 млрд грн помощи для Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в Мариуполе, который состоялся в рамкахвизита на Донбасс еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоганнеса Хана.

Жебривский отметил, что Европейский Союз оказывает помощь ряду украинских городов, среди которых, в частности, и Краматорск и Славянск.

"Сегодня мы приступили к реализации второго транша чрезвычайной программы Европейского инвестиционного банка", - сказал он.

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Так, по словам Жебривского, "буквально на днях Геннадий Зубко (вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ - УНИАН) подпишет постановление, согласно которому с 2 млрд грн, которые выделены на 5 областей, 1 млрд 300 млн грн идет на Донецкую область".

"Вообще 200 млн евро, которые идут по чрезвычайной программе, - я убежден, что больше всего пострадала Донецкая область, - и они будут вложены в Донецкую область, в первую очередь", - отметил председатель ВЦА.