Ющенко и Качиньский почтили жертв репрессий минутой молчания
18:48, 28 февраля 2009Политика
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Президенты посетили митинг в Бродах
Президенты Украины и Польши Виктор ЮЩЕНКО и Лех КАЧИНЬСКИЙ в Бродах Львовской области приняли участие в митинге памяти жертв политических репрессий, совершенных против Украины сталинским коммунистическим режимом.
Как передает корреспондент УНИАН, Главы двух государств возложили цветы к Памятнику жертвам большевистских репрессий на майдане Свободы.
В.ЮЩЕНКО и Л.КАЧИНСЬКИЙ почтили память погибших минутой молчания.
В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Владимир ОГРИЗКО, заместитель Главы Секретариата Президента Украины Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ, и.о. директора Украинского института национальной памяти Игорь ЮХНОВСКИЙ, представители местной власти, жители города Броды.
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