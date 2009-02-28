Ющенко и Качиньский почтили жертв репрессий минутой молчания

Президенты Украины и Польши Виктор ЮЩЕНКО и Лех КАЧИНЬСКИЙ в Бродах Львовской области приняли участие в митинге памяти жертв политических репрессий, совершенных против Украины сталинским коммунистическим режимом.

Как передает корреспондент УНИАН, Главы двух государств возложили цветы к Памятнику жертвам большевистских репрессий на майдане Свободы.

В.ЮЩЕНКО и Л.КАЧИНСЬКИЙ почтили память погибших минутой молчания.

В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Владимир ОГРИЗКО, заместитель Главы Секретариата Президента Украины Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ, и.о. директора Украинского института национальной памяти Игорь ЮХНОВСКИЙ, представители местной власти, жители города Броды.