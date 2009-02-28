Качиньский рассказал о настоящей дружбе и настоящей правде

Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ считает, что настоящая дружба требует говорить настоящую правду о страшных событиях прошлого. Об этом он заявил во время выступления на церемонии чествования погибших жителей села Гута Пеняцка Львовской области, передает корреспондент УНИАН.

«В результате провокации тоталитарных режимов порабощенные народы поднимали оружие не против угнетателей, а против других порабощенных», – акцентировал Л.КАЧИНЬСКИЙ, имея в виду, что трагические события 1944 года столкнули между собой украинцев, поляков, армян, евреев, живших по-соседству.

Польский Президент отметил, что правда о трагических событиях прошлого на Волыни, Прикарпатье и Гуте Пеняцкой на Львовщине должны стать очищением и примирением во имя мира и будущего молодого поколения, «которое будет строить свободную Польшу, свободную Украину, свободную Европу».

Завершил свое выступление Глава польского государства словами молитвы: «Прости нам вины наши, которые мы прощаем виновникам нашим!»

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Республики Польша Лех КАЧИНЬСКИЙ приняли участие в чествовании 65-й годовщины трагедии в Гуте Пеняцкой, где 28 февраля 1944 года около 1000 польских крестьян были уничтожены в карательной акции фашистов.

Главы двух государств приняли участие в общей молитве по погибшим в Гуте Пеняцкой и жертвам большевистских репрессий в г. Броды Львовской области, а также возложили венки и цветы к подножию памятников жертвам трагедий.