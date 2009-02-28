Прокуратура опротестовала «все одиозные решения» Черновецкого

Прокурор Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ в комментарии «Зеркалу недели» (№7 от 28 февраля-6 марта 2009 г.) подтвердил существование прокурорских протестов на наиболее одиозные решения мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

«Протесты есть. Вынесены они практически на уже принятые и даже только задекларированные решения Киевсовета. Мне трудно сейчас сказать - 19 или 15, однако все самые одиозные решения и намерения власти нами опротестованы», - заявил Е.БЛАЖИВСКИЙ.

Прокурор уточнил: «Это касается тарифов, малых архитектурных форм, Бюро ритуальных услуг, транспортного сбора за въезд в Киев, за въезд на кладбища столицы в том числе, введения платных медицинских услуг, платных школьных кружков и т.д.»

Прокурор также подчеркнул, что он не в праве начинать уголовные дела против депутатов Киевсовета, даже если последние принимают абсолютно незаконные решения.

«Все решения Киесовета - это решения коллективного органа. Безответственного, можно сказать. По закону. Это все равно, что привлечь к ответственности 450 депутатов Верховной Рады, проголосовавших какой-либо закон, затем ветированный президентом», - подчеркнул он.

Е.БЛАЖИВСКИЙ также заверил, что прокуратура достаточно часто реагирует на злоупотребления киевской мэрии в земельной сфере.