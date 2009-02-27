"Дети войны" возмущены намерениями обанкротившихся политиков

Президиум Всеукраинской общественной организации „Защита детей войны” заявляет, что намерения по созданию партии на базе объединения являются провокацией против всех детей войны и преследуют единственную цель – расколоть общественную организацию и не дать возможности детям войны единым фронтом бороться за свои права.

Об этом говорится в заявлении ВОО „Защита детей войны”, переданном УНИАН.

“К сожалению, ощущая вкус возможных досрочных выборов в Верховную Раду Украины, отдельные партии - политические банкроты хотят себя реанимировать через детей войны, въехав на их плечах в парламент”, - говорится в заявлении.

По данным президиума организации, некоторые руководители этих партий, своим “умелым” руководством развалив собственные партии, начали в авральном порядке формировать из членов своих партий партию „Детей войны”. “Делается это без ведома детей войны. Дети войны такой „помощи” не просили ни у одной из политических партий. Это издевательство над их страданиями. В очередной раз отдельные политики хотят использовать страдания поколения в своих политических целях, чтобы на слезах страждущих прийти к власти”, - говорится в документе.

В организации отмечают, что “такие действия направлены только на одно – получить на парламентских выборах голоса детей войны и обанкротившихся политиков привести в парламент”.

”Президиум ВОО „Защита детей войны” обращается ко всем политическим партиям Украины с призывом не спекулировать на проблемах детей войны в достижении своих политических целей.

Президиум заверяет, что “сделает все, чтобы это объединение и в дальнейшем было монолитным, каким было до настоящего времени”.