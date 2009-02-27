Азаров признал, что внешний дефолт Украине не угрожает, а вот внутренний...

Народный депутат Украины VI созыва от Партии регионов, министр финансов в теневом (оппозиционном) правительстве Николай АЗАРОВ убежден, что проблема внешнего дефолта перед Украиной сегодня не стоит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на пресс-конференции.

«По крайней мере, я надеюсь, что в этом году мы с этой проблемой не столкнемся, ну а проблема внутреннего дефолта – это тема обычная для такой ситуации. Практически уже сейчас они есть, эти внутренние дефолты, они многочисленны», - заявил Н.АЗАРОВ.

В частности он отметил, что государство не выполняет свои обязательства по возврату НДС, корпорации не рассчитываются по своим обязательствам, не выплачивают зарплаты и т.д.

Н.АЗАРОВ считает, что слово «дефолт» не стоит употреблять «всуе», поскольку это приводит к дестабилизации ситуации внутри страны. «Я бы вообще запретил слово дефолт сейчас использовать, чтобы никого не пугать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что специалисты, прежде всего финансового сектора, инвесторы, аналитики рейтинговых агентств, экономические блоки правительств других стран в курсе всех экономических событий, которые происходят в Украине.

«Они прекрасно знают реальную ситуацию в Украине. Что бы мы здесь не рассказывали, они точно так же, как и я, получают абсолютно объективные данные, доходы и расходы им наши известны, наши долговые обязательства им тоже известны, какие меры предпринимаются, им тоже известно, и поэтому, что бы мы здесь не говорили – грозит нам дефолт, не грозит нам дефолт, они будут заниматься своим делом», - отметил Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. "Дефолт" (англ. default - невыполнение обязательств) - состояние в кредитных отношениях, когда заемщик не в состоянии производить своевременные процентные и основные выплаты по долговым обязательствам или не в состоянии выполнять условия договора о выпуске облигационного займа.

Дефолт может объявляться как компаниями, частными лицами, так и государствами («суверенный дефолт»), неспособными обслуживать все или часть своих обязательств. Технический дефолт - невыполнение заемщиком дополнительных условий кредитного соглашения, например: запрет определенной деятельности до возвращения займа, поддержка определенного уровня финансовых показателей компании на протяжении действия соглашения и т.п. Технический дефолт не означает банкротство компании или невозможность выплачивать обязательства по кредитам.

Государственный (суверенный) дефолт - невыплата страной обязательств по государственным заимствованиям. Пример - дефолт 1998 года. 17 августа 1998 г. правительство России объявило о прекращении платежей по ряду обязательств, в том числе ГКО (государственным краткосрочным обязательствам) и ОФЗ (облигациям федерального займа). В то же время, Россия продолжала выплаты по евробондам.