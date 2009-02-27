Жириновский в знак протеста вывел фракцию из заседания Госдумы

Демарш в Государственной думе: фракция ЛДПР покинула сегодняшнее заседание в знак протеста против нарушения прав партии во время избирательной кампании в регионах.

Партия недовольна тем, что ей не дают вести агитацию. Жириновский назвал все, что происходит варварством и мракобесием. Это уже не первый подобный шаг со стороны ЛДПР: демонстративный уход из зала был и четыре года назад из-за схожей причины.