Жириновский в знак протеста вывел фракцию из заседания Госдумы
13:05, 27 февраля 2009Политика
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Варварство и мракобесие...
Демарш в Государственной думе: фракция ЛДПР покинула сегодняшнее заседание в знак протеста против нарушения прав партии во время избирательной кампании в регионах.
Партия недовольна тем, что ей не дают вести агитацию. Жириновский назвал все, что происходит варварством и мракобесием. Это уже не первый подобный шаг со стороны ЛДПР: демонстративный уход из зала был и четыре года назад из-за схожей причины.
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