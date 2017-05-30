Сенат Нидерландов сегодня рассмотрит ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

09:29, 30 мая 2017
Политика
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Как показало обсуждение депутатами этого вопроса 23 мая, есть все основания считать, что результат голосования будет положительным.

На сегодня Нидерланды являются единственной страной ЕС, которая до сих пор не ратифицировала соглашение / фото УНИАН

В Верхней палате парламента (Сенате) Нидерландов сегодня состоится голосование по ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, согласно повестке дня, голосование состоится во второй половине дня. В частности, время голосования указано с 13.41 до 13.50 (14.41 и 14.50 соответственно по Киеву).

Как показало обсуждение депутатами этого вопроса 23 мая, есть все основания считать, что результат голосования будет положительным, - в Сенате есть большинство для поддержки ратификации Соглашения об ассоциации.

Законодательный акт должен быть подписан королем и вступит в силу после публикации в Государственном журнале.

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Как сообщал УНИАН, Нижняя палата парламента Нидерландов 23 февраля поддержала правительственный закон о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

На сегодняшний день Нидерланды являются единственной страной ЕС, которая до сих пор не ратифицировала соглашение.

По итогам референдума, состоявшегося в апреле 2016 года, и в котором приняли участие 32,28% избирателей, более 60% высказались против заключения Соглашения об ассоциации с Украиной. Референдум носил рекомендательный характер.

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Новость в сюжете: Нидерланды и ассоциация ЕС с Украиной
Теги: #ассоциация Украина-ЕС#Сенат Нидерландов