Сенат Нидерландов сегодня рассмотрит ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

В Верхней палате парламента (Сенате) Нидерландов сегодня состоится голосование по ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, согласно повестке дня, голосование состоится во второй половине дня. В частности, время голосования указано с 13.41 до 13.50 (14.41 и 14.50 соответственно по Киеву).

Как показало обсуждение депутатами этого вопроса 23 мая, есть все основания считать, что результат голосования будет положительным, - в Сенате есть большинство для поддержки ратификации Соглашения об ассоциации.

Законодательный акт должен быть подписан королем и вступит в силу после публикации в Государственном журнале.

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Как сообщал УНИАН, Нижняя палата парламента Нидерландов 23 февраля поддержала правительственный закон о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

На сегодняшний день Нидерланды являются единственной страной ЕС, которая до сих пор не ратифицировала соглашение.

По итогам референдума, состоявшегося в апреле 2016 года, и в котором приняли участие 32,28% избирателей, более 60% высказались против заключения Соглашения об ассоциации с Украиной. Референдум носил рекомендательный характер.