Шкиряк отрицает взаимосвязь между отчетом Луценко и массовым задержанием экс-налоговиков

Спецоперация по задержанию налоговиков времен Януковича не связана с отчетом Генерального прокурора Юрия Луценко в Верховной Раде.

Об этом в эфире "5 канала" заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Эта спецоперация осуществлялась в течение не одного месяца и каких-то совпадений я бы не стал здесь искать – если бы отчет Генпрокурора был перенесен, все равно бы эта спецоперация состоялась в назначенное время, поскольку такое решение принимали непосредственно руководители, непосредственно прокуроры, потому что там были риски, что те или иные фигуранты могли покинуть страну", – заявил Шкиряк.

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Как сообщал УНИАН, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыски, были задержаны 23 нынешние и бывшие руководители налоговой службы. По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведенных обысков было изъято 3,7 кг золота, 50 кг серебра, 5,5 млн долларов наличными, 8 млн грн, 280 тыс. евро, ювелирные изделия.

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Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими руководителями и их заместителями областных управлений тогдашнего Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, которые были причастны к организации и функционированию так называемых «налоговых площадок». В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.

Производство открыто по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (участие в преступной организации и злоупотребление служебным положением).