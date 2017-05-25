Дискуссия о визах в Украину для россиян: спикер МИД РФ рассказала очередной анекдот

Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала очередной анекдот про Украину в связи с дискуссией о введении Киевом визового режима для граждан России при въезде на украинскую территорию. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом шла речь сегодня на брифинге в Москве.

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«Это театр абсурда, какой-то нонсенс. Эта ситуация с визовым режимом, о котором так мечтают некоторые политические силы в Украине, немножко напоминает анекдот о кактусе, о который кололись, но продолжали есть», - сказала Захарова.

Она отметила, что эту инициативу не поддерживают даже граждане Украины, которые «не испытывают любви к современной внешней политике на украинском направлении».

Захарова заявила, что даже украинцы, не являющие апологетами российской политики, понимают «всю глубину абсурда», поскольку понимают, «кто станет жертвой суицидальных наклонностей украинской Рады, понимая, каким тяжелым бременем это отразится на гражданах, экономике, финансах, связях».

Она назвала предложения о введении виз для граждан РФ «путем в никуда», но, по словам спикера МИД, такова «современная реальность Украины».

Захарова считает, что аналогичная ситуация сложилась и с использованием русского языка в Украине, поскольку якобы украинские СМИ заявляют, что им нечем заполнять эфир.

Спикер МИД РФ считает, что аналогичная ситуация сложилась также и с запретом российских соцсетей, от чего "пострадали" русскоязычные граждане Украины.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.

12 мая 2016 года Захарова, отвечая на вопрос о возврате Украине оккупированного Крыма, рассказала анекдот: «Крым вы уже вернули, теперь пора вернуть деньги».

21 мая 2017 года первый зампредседателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что в Верховной Раде сейчас оценивают возможное количество голосов народных депутатов за введение визового режима с Россией.

22 мая в Кремле назвали разговоры в Украине о введения виз для граждан РФ «русофобскими дискуссиями» и напомнили о принципе взаимности.