В Одноклассниках и ВКонтакте обнаружили 800 антиукраинских групп - СБУ

Глава СБУ Василий Грицак в очередной раз объяснил необходимость закрытия российских социальных сетей тем, что их использует российская пропагандистская машина для воздействия на сознание граждан. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Службы безопасности сказал сегодня в интервью журналистам в Киеве.

Также Грицак назвал недопустимым существование в этих сетях так называемых суицидальных групп, в которые пытаются привлекать несовершеннолетних.

"Какая нормальная компания будет терпеть наличие таких социальных групп? Более того, на наличие антиукраинских групп на наше обращение также не было реакции (от владельцев и операторов - УНИАН). На самом деле таких групп очень много. Мы насчитали порядка 800 групп антиукраинской направленности в этих сетях", - сказал Грицак.

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Он отметил, что одним из организаторов таких групп был "Сергей Александрович Жук, позывной "Москва", воевал на Донбассе, житель города Москвы. Он, как только был разоблачен, удалился из сети, но у нас остался скриншот".

Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям ВКонтакте, Одноклассники, ресурсов Yandex, Mail.ru, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.