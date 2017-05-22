Возможное введение визового режима с РФ: у Путина напомнили о принципе взаимности

В Кремле назвали разговоры в Украине о введения виз для граждан РФ "русофобскими дискуссиями" и напомнили о принципе взаимности. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какие-то гипотетические рассуждения в данном случае возможны и уместны. Давайте дождемся очередного витка в таких русофобских дискуссиях. Вы знаете, что этот вопрос уже неоднократно пытались поставить на повестку, но каждый раз все-таки хватало каких-то остатков трезвости, трезвого суждения, дабы не рассматривать вопрос. Посмотрим, что будет на этот раз", - сообщил он.

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Пресс-секретарь подчеркнул, что такие инициативы из разряда "отморожу уши на зло бабушке".

"Вы знаете, насколько подобный шаг может ударить по интересам самих украинцев, сложно будет переоценить негативный эффект самих жителей Украины", - считает Песков.

Отвечая на вопрос УНИАН, как этот может отразиться на гражданах Украины, он отметил, что "введение или отмена виз, как правило, осуществляется на основе взаимности".

При этом пресс-секретарь российского президента добавил, что пока нет решения, но в таких ситуациях руководствуются "принципом взаимности".