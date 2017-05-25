Украинский омбудсмен не получила доступа к заложникам в ОРДЛО - Геращенко

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская не получила доступ к заключенным на временно оккупированной территории Донбасса и находящимся там заложникам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выступления в парламенте сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

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"Вчера в Минске украинский уполномоченный Верховной Рады по правам человека Лутковская выдвинула требование посетить тюрьмы на оккупированной территории", - сказала Геращенко.

Депутат напомнила, что на оккупированных территориях в местах лишения свободы содержатся тысячи преступников, приговоры которым были вынесены еще до конфликта на Донбассе.

"А это также граждане Украины, и мы должны понять, в каких условиях их содержат. Но ключевое - там содержатся наши заложники, по которым мы боремся", - добавила Геращенко.

В то же время, отметила она, "Российская Федерация и вторая сторона отказали украинскому уполномоченному".

"Они сказали, что некий «омбудсмен» так называемой "ДНР" уже дал соответствующий мандат одной депутату Верховной Рады Украины. Представляем, о чем говорится", - сказала Геращенко