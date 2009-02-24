Литвин: обращение Кравчука обострит ситуацию

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что обращение Первого Президента Украины Леонида КРАВЧУКА к нынешнему главе государства Виктору ЮЩЕНКО относительно отставки последнего обострит политическое противостояние в Украине.

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

“Никаких досрочных президентских выборов, и никакой реализации призыва, с которым выступил Л.КРАВЧУК не будет”, – заявил председатель ВР.

“Хотя я не исключаю досрочных выборов Президента, но они будут зависеть не от призывов отдельных политиков, групп политиков, политических партий, а они будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация”, – прибавил В.ЛИТВИН, подчеркнув, что ситуация может “войти в неуправляемое русло”, когда политики и власть вынуждены будут согласиться и на досрочные президентские, и парламентские выборы.

“В случае такого развития событий нет никакой гарантии, что такие выборы будут проведены демократическим цивилизованным способом”, – отметил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня Л.КРАВЧУК во время телеобращения, которое транслировали украинские телеканалы, призвал В.ЮЩЕНКО добровольно подать в отставку и объявить досрочные президентские выборы.