Онищук готов к отставке, но не видит в НУ-НС желания поднимать вопрос

Николай ОНИЩУК готов уйти в отставку с должности министра юстиции Украины, но не видит желания в большинстве народных депутатов от “Нашей Украины - Народной самообороны” ее инициировать.

Об этом он сказал на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Н.ОНИЩУК отметил, что разговаривал с коллегами из фракции НУ-НС, и “подавляющее большинство из них, у меня создалось такое впечатление, не инициируют вопроса относительно ротации министров и, в частности, министра юстиции Украины”. По его словам, они ссылаются на то, что “их удовлетворяет профессиональный уровень нынешнего представителя”.

Как отметил Н.ОНИЩУК, в случае, если будет воля парламента, и в том числе коллег по моей фракции, и будет принято соответствующее кадровое решение, то я его признаю”. “И скажу откровенно, что отставки я не боюсь”, - добавил он.

Н.ОНИЩУК пошутил, что еще позавчера “уже давали трех министров за должность министра юстиции Украины (речь идет об информации в СМИ относительно предложений к фракции НУ-НС обменять должность министра юстиции, которая является ее квотой, на три должности руководителей других министерств, которые перейдут в квоту НУ-НС - УНИАН)».

По словам Н.ОНИЩУКА, ему приятно, что, работая в нынешней должности, ему “удалось поднять значение и роль Министерства юстиции Украины с точки зрения защиты не интересов публичной власти, а защиты интересов граждан”.

На вопрос, состоялся ли у него разговор с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО относительно возможной отставки, Н.ОНИЩУК ответил, что у него с главой правительства отношения, которые “носят исключительно официальный характер”, и поэтому “любые дополнительные по этому поводу разговоры или консультации могут только навредить выполнению мной конституционного долга”.