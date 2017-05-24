Представители ОРДЛО заявили, что будут обсуждать списки на освобождение только с Медведчуком

Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей заявили, что будут обсуждать списки на освобождение заложников только с лидером «Украинского выбора» Виктором Медведчуком.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко написала в Facebook.

«Если кратко суммировать то, что сегодня происходило на гуманитарной подгруппе в Минске, то представители ОРДЛО заявили, что они будут обсуждать списки на освобождение только с Медведчуком, которого сегодня не было на заседании», - проинформировала она.

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Кроме того, по словам Геращенко, представители ОРДЛО требуют продолжения процедуры верификации. «Чтобы украинская сторона провела верификацию и тех лиц, которые .... уже находятся на свободе, выпущенные по так называемому "закону Савченко" и т.д. Это полный бред, конечно, ведь ни украинское законодательство, ни международное гуманитарное право не позволяет насильно перемещать или опрашивать свободных перед законом людей!» - подчеркнула она.

Геращенко подчеркнула, что «это сценарий затягивания освобождения заложников».

Она также добавила, что готовит официальное письмо в ОБСЕ с просьбой дать официальную оценку этим «незаконным требованиям или же официальный ответ, есть ли хоть какая-то норма международного гуманитарного права, которая может заставить украинскую сторону проводить верификацию свободных перед законом людей».

«Мы провели тщательный анализ списков лиц, которых требуют освободить представители ОРДЛО. Среди этих людей несколько сотен отказываются переезжать на оккупированные россиянами территории. Те, кто в тюрьме, подтвердили свое нежелание. Те, кто на свободе, и так не хотят переезжать, потому что если бы хотели – переехали бы», - отметила Геращенко.

«Еще несколько десятков, пока ОРДЛО блокирует освобождение, уже вышли на свободу по так называемому "закону Савченко", то есть каждую неделю 2-3 человека выходят на свободу, и некоторые из них уже даже переехали через КПВВ! Как их можно верифицировать?» - добавила она.

По ее словам, боевики снова «внесли в списки своих требований тех, кто не имеет никакого отношения к инспирированному конфликту на Донбассе: начиная от беркутовцев, причастных к убийствам на Майдане, и заканчивая просто убийцами в Запорожье или Виннице, а также теми лицами, которые были причастны к трагическим событиям в Одессе!». «Очевидно, что эти преступники не могут попасть под освобождение, они не имеют никакого отношения к минскому процессу и не могут рассматриваться в рамках минского процесса», - подчеркнула Геращенко.