Встреча лидеров "нормандской четверки" ожидается после согласования графиков – Геращенко

Украинская сторона ожидает, что должен состояться и телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата", и встреча - после согласования графиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила перед началом международной конференции «Реинтеграция Донбасса в условиях гибридной войны».

"Мы ожидаем телефонного разговора президента Украины и новоизбранного президента Французской Республики", - сказала она.

Геращенко отметила важность встречи президента Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая состоялась 20 мая в ФРГ.

"90% этого разговора - и сначала в двустороннем формате, где они только с глазу на глаз общались, и потом уже в расширенном формате - было посвящено именно ситуации на Донбассе и "нормандскому формату", - отметила Геращенко.

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"Очень важно, что и госпожа Меркель, и президент Украины выступают за активизацию "нормандского формата". Собственно, это означает, что мы очень ожидаем, что должен состояться и телефонный разговор лидеров "нормандского формата", ну, и уже когда будут графики совпадать, будем ожидать и встречи", - сказала Геращенко.

Она напомнила, что президент Франции Эммануэль Макрон пока формирует свою команду.

Как сообщал УНИАН, после встречи с Меркель 20 мая Порошенко заявил, что переговоры в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе будет активизированы в ближайшее время.