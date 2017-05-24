Мингарелли призвал украинскую власть не допускать давление на антикоррупционные ГО

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли призывает украинские власти прибегнуть к решительным действиям по недопущению осуществления давления на антикоррупционные общественные организации.

Об этом дипломат сказал в комментарии УНИАН.

В частности, Мингарелли прокомментировал обвинения некоторых народных депутатов о якобы отмывании средств общественной организацией «Центр противодействия коррупции», а также о незаконном обогащении за счет этих средств.

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"Первая моя реакция – это рост обеспокоенности в отношении, как представляется, еще одного случая давления на антикоррупционные общественные организации. Вчерашнее событие в Верховной Раде ухудшает негативный тренд, который начал ускоряться этой весной. Мы уже видели другие попытки вмешательства в этом направлении. Кроме того, мы уже выразили свою позицию по поводу внесения изменений в законодательство, которые обязывают антикоррупционные общественные организации подавать электронные декларации подобно государственным должностным лицам. Это усложняет работу таких организаций", - заявил Мингарелли.

Также он выразил мнение, почему именно сейчас происходит давление на антикоррупционные общественные организации.

"Украина достигает решающего этапа в своих усилиях в борьбе с коррупцией. И возможно, это знак того, что некоторые лица чувствуют угрозу, и это хороший знак. НАБУ сейчас расследует множество громких дел и уже объявило о намерении передать их в суд", - отметил посол.

«Антикоррупционные общественные организации продолжают играть свою законную роль сторожевого. Это является ключевым для привлечения к ответственности представителей власти и государственных должностных лиц. Власть должна прибегнуть к решительным действиям для сдерживания этого нового тренда усиления давления. Иначе в этом можно увидеть тревожные сигналы, которые напоминают прошлые темные для страны времена», - отметил Мингарелли.

Он добавил, что ЕС продолжает пристально следить за состоянием демократии и реформ в Украине. «Ключевыми вопросами для ЕС остаются реальная борьба с коррупцией и уважение к работе гражданского общества. Они являются определяющими для нашей поддержки Украины в будущем. Организации гражданского общества, включая антикоррупционные общественные организации, играют важную роль в трансформации Украины и приближении страны к ЕС. Их нужно поддерживать и защищать, а не совершать нападки", - убежден посол.