В ЕЦ уже придумали формулировки для отставки нескольких министров

Народный депутат, лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает, что кадровая ротация в Кабинете министров предопределена только политическими мотивами.

Об этом он заявил сегодня, комментируя информацию о намерениях БЮТ обменять с НУ-НС квоту в три министерские должности за кресло руководителя Минюста, сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”.

«Ротации в составе Кабинета министров, особенно в условиях кризиса, должны быть понятны для общества. Я же не вижу никакой логики, кроме политических мотивов, в тех кадровых новациях, которые предлагает Юлия ТИМОШЕНКО», - сказал он.

И.КРИЛЬ заметил, что замену определенных представителей Кабмина можно понять. «Например, о необходимости отставки экономического блока правительства мы начали говорить еще в июле. Такая же ситуация и с блоком, отвечающем за топливно-энергетический комплекс: не справились – сдайте портфели. Министра социальной политики можно критиковать за непонятные заявления относительно выплат пенсии – то говорит, что возможны проблемы в феврале, то – перевыполнили план Пенсионного фонда. Минтранс - за постоянное увеличение тарифов на пассажирские перевозки без улучшения условий поездок, министра регионального развития - за отсутствие сотрудничества в вертикали «уряд-местные органы власти», министра внутренних дел - за то, что его чаще можно увидеть в СМИ, нежели при выполнении непосредственных функций», - отметил народный депутат.

При этом, по его словам, превращать формирование Кабмина в политические торги по принципу «этот министр мне нравится, а этот – нет» для страны слишком расточительно. “Намного эффективнее заменить премьер-министра, поскольку как народ говорит, рыба гниет с головы. Мы предлагаем формулу «двадцать за одну» - правительство в составе двадцати профессионалов вместо правительства политических исполнителей волиТИМОШЕНКО», - добавил И.КРИЛЬ.