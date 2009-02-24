Черновецкий сбежал в Израиль из-за обращения нардепов в ГПУ?

Народный депутат от НУ-НС Владимир АРЬЕВ связывает зарубежный отпуск киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с депутатским обращением в Генеральную прокуратуру в отношении него.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны», В.АРЬЕВ напомнил, что накануне он подписал коллективное заявление народных депутатов на имя генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО с просьбой привлечь к уголовной ответственности Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО за его призывы применить силу против депутатов Киевского городского совета.

«Я собрал подписи коллег только за 2 часа. В тот же день парламент создал временную следственную комиссию относительно деятельности ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, за которую проголосовали 383 народных депутата. Поэтому, в действительности, подписей могло бы быть больше: до 250-ти», - уточнил В.АРЬЕВ.

Представитель «Народной самообороны» выразил мнение, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ «уехал подальше от Киева с целью подлечиться, а заодно и переждать ситуацию».

«Взял и уехал в отпуск. Причем сразу же на следующий день после того, как я занес заявление, подписанное 70-ю депутатами, в Генеральную прокуратуру», - подчеркнул народный депутат, говоря о собственном взгляде на события вокруг отпуска столичного мэра.

Другой представитель фракции НУ-НС в Верховной Раде Владимир СТРЕТОВИЧ считает, что выборы мэра Киева необходимо провести “как можно скорее, учитывая то критическое состояние дел, которое сложилось в городе».

В.СТРЕТОВИЧ выразил убеждение, что процедура выборов мэра столицы, а также мэров городов численностью свыше 200 тысяч жителей должна проходить в два тура.

Как сообщал УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, согласно официальной информации мэрии, по согласованию с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО взял отпуск с 19 февраля по 21 марта. В пресс-службе КГГА заверяют, что мэр столицы находится на лечении в зарубежной клинике, поскольку врачи установили ему предварительный диагноз – «воспаление легких».

23 февраля СМИ сообщили, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ находится в Израиле и отдыхает на Мертвом море, в одной из элитных гостиниц.