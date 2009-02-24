Если Ющенко выйдет из НСНУ, партийцы воспримут это с энтузиазмом?

Партии "Народный Союз "Наша Украина" поставлена задача готовиться к внеочередным парламентским выборам, хотя депутатов фракции "Наша Украина – Народная самооборона" Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверял в обратном. Об этом сообщил лидер фракции "Наша Украина - Народная самооборона", председатель Киевской городской организации партии НСНУ Николай МАРТЫНЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя фракции НУ-НС, говоря о ситуации в "Народном Союзе "Наша Украина", он отметил, что следующий этап съезда НСНУ планируется в марте, однако неизвестно, чем он закончится. "Управление партией, как таковое, на сегодня не осуществляется. Последнее мероприятие - совещание руководителей исполкомов, которое состоялось несколько недель назад. Задачи там ставились для партийцев совсем непонятные. Первая - подготовка к внеочередным парламентским выборам". Н.МАРТЫНЕНКО подчеркнул при этом, что депутатов парламентской фракции НУ-НС, которые приглашались на протяжении двух последних недель на Банковую, Президент заверял: досрочных выборов не будет.

Н.МАРТЫНЕНКО выразил непонимание того, чего хочет Президент не только относительно страны, но также относительно партии. "Во всем мире партии борются за власть и берут ее. У нас наоборот - власть привыкла брать себе партии", - сказал он, отметив намерение главы государства превратить НСНУ в свою личную собственность.

"Президент всегда считал, что это партия его губит. Я считал наоборот. Сегодня вы видите, что вышло. Поэтому я и говорю: для партии будет лучше, если ЮЩЕНКО ее покинет. НСНУ сумеет сама найти свой политический путь", - убежден лидер киевских "нашеукраинцев".

"Если Виктор Андреевич покинет НСНУ, многие партийцы воспримут это, думаю, с энтузиазмом. Что делать дальше - разберемся. Кадровый потенциал у нас хороший", - подчеркнул Н.МАРТЫНЕНКО.