Во времена Януковича была организована схема уклонения от уплаты налогов - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что следствие получило неопровержимые доказательства существования во времена экс-президента Украины Виктора Януковича схемы уклонения от уплаты налогов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков сообщил во время заседания правительства.

По его словам, установлено, что бывшие первые руководители большинства областных налоговых администраций Украины времен Януковича выполняли волю и указания его и экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, и таким образом обеспечивали незаконную деятельность так называемых "налоговых площадок".

"С июня прошлого года в ГПУ и Главную военную прокуратуру было передано производство относительно преступной организации Януковича из числа высшего руководства Министерства доходов и сборов. Был такой господин Александр Клименко", - напомнил Аваков.

Читайте такжеУ бывшего руководителя Миндоходов Луганщины в сумке нашли почти $4 миллиона

Он отметил, что для этого организаторы этой схемы обеспечили незаконную деятельность так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий", которые в течение 2011-2014 годов стали инструментом незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов.

Как сообщал УНИАН, сегодня главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на совместном с министром внутренних дел Аваковым брифинге в Киеве заявил о проведении силовиками масштабной антикоррупционной спецоперации. В частности, более 1 тыс. 700 полицейских и около 500 военных прокуроров проводят 454 обыска в 15 областях Украины, происходит одномоментное задержание лиц для доставки в суд для избрания им меры пресечения.

При этом прокурор пояснил, что спецоперация касается коррупционных преступлений окружения Януковича. По его словам, проходит операция в отношении первых руководителей и их заместителей 15 областных управлений тогдашнего Министерства доходов и сборов, так называемых государственных налоговых администраций, которые имели непосредственное отношение к организации и функционированию налоговых площадок, "в результате чего преступная организация Януковича и Клименко смогла обогатиться за счет налогоплательщиков на доказанную следствием сумму в 97 млрд грн".