Соболев назвал представление ГПУ на Лозового и Дейдея "махинацией политикана Луценко"

Нардеп и глава антикоррупционного комитета Егор Соболев назвал махинацией действия генпрокурора Юрия Луценко относительно возвращения к САП дел о коррупции депутатов Евгения Дейдея и Андрея Лозового. Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады в среду, передает "Украинская правда".

По словам Соболева, САП и НАБУ обратились к Луценко с просьбой сделать представление в парламент на лишение депутатской неприкосновенности нардепа Дейдея, подозреваемого в незаконном обогащении. Однако Луценко сделал встречное предложение - включить в соответствующее обращение в Раду также депутатов Лозового и Геннадия Бобова, в которых тоже расхождения в декларациях. Но следователи антикоррупционной прокуратуры и НАБУ не вели дело против Бобова, а подозрение в незаконном обогащении Лозового еще не подготовили.

Однако, заметил Соболев, Луценко это не помешало написать в Facebook, что ГПУ вместе с САП и НАБУ подготовили представление на привлечение к уголовной ответственности всех трех народных депутатов - Дейдея, Лозового и Бобова.

"Люди говорят: хорошо, что Генеральная прокуратура вместе с антикоррупционных бюро и прокуратурой делают такую ​​работу, мы их поддерживаем", - пояснил нардеп, чего добивался и достиг председатель ГПУ.

Но, говорит Соболев, потом Луценко неожиданно меняет тактику - он решает не подавать в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности Дейдея и Лозового, а концентрируется только на Бобове.

При этом глава антикоррупционного комитета отметил, что материалы на Бобова собирали не САП и НАБУ, а Служба безопасности Украины и Генпрокуратура.

Читайте такжеЧем запомнился первый год генпрокурора Луценко

"Поэтому в должности генерального прокурора мы имеем высококвалифицированного мошенника и гения политиканства", - резюмировал Егор Соболев.

Напомним, что 19 мая генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представление в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с трех депутатов: Андрея Лозового (Радикальная партия), которого подозревают в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов, Геннадия Бобова ("Возрождение", уклонения от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации) и Евгения Дейдея ("Народный фронт", незаконное обогащение).

При этом Национальное антикоррупционное бюро заявило, что расследует только дела Дейдея и Лозового.

После этого в ГПУ заявили, что представление на привлечение к ответственности Лозового и Дейдея вернули в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, а в парламент направят только представление на депутата Бобова.

Отметим, что Дейдей в свою очередь заявил, что у правоохранителей нет доказательств его вины, а снятие неприкосновенности с него инициировано с целью "политического пиара".

Лозовой назвал представление на снятие с него "политической расправой над командой РПЛ".