В НАБУ прокомментировали представление ГПУ на трех депутатов: говорят, что расследуют только дела Лозового и Дейдея

Детективы НАБУ осуществляли расследование только в отношении двух из трех народных депутатов, представление о снятии неприкосновенности с которых готовит ГПУ, и только в отношении одного из них сотрудники бюро готовили проект подозрения.

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Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что "в ходе совместной проверки поданных электронных деклараций ГПУ, САП и НАБУ в Верховную Раду Украины подготовлены представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобова (ст. 212, 366 прим. 1 УК), Евгения Дейдея (ст. 368 прим. 2 УК) и Андрея Лозового (ст. 212, 368 прим. 2 УК)".

"Детективы НАБУ осуществляют расследование по уголовным производствам в отношении двух из трех упомянутых в сообщении народных депутатов, - Евгения Дейдея и Андрея Лозового. Эти производства начаты по результатам анализа э-деклараций указанных лиц, а также обращений общественных организаций", - сказано в сообщении пресс-службы НАБУ.

Однако только в отношении Дейдея детективы бюро готовили проекты подозрения и соответствующего представления в Верховную Раду. Действия, инкриминируемые подозреваемому, квалифицированы детективами по ч.3 ст. 368-2 (Незаконное обогащение) УК.

"Что касается остальных подозрений, то в их подготовке детективы не участвовали. НАБУ пока неизвестно, на основании каких материалов досудебного расследования подготовлены эти документы. Поэтому Бюро пока воздерживается от комментариев относительно их содержания и обоснованности", - сказано в сообщении.

Дейдей заявил, что у правоохранителей нет доказательств его вины, а снятие неприкосновенности с него инициировано с целью "политического пиара".

Лозовой назвал представление на снятие с него "политической расправой над командой РПЛ".