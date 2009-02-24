Литвин видит, что ситуация может стать неуправляемой

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что взаимные обвинения на уровне представителей разных ветвей власти могут привести к возникновению в Украине политической войны, вследствие чего ситуация может стать неуправляемой.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЛИТВИН высказал сегодня в Кабинете министров во время совещания премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с руководителями областных советов.

«Из фазы взаимных обвинений Украину втягивают в активную политическую войну с попыткой использовать улицу. То, что происходит сейчас в Киеве, – это прелюдия, и если за этим спокойно наблюдать и не применять адекватных мер, я имею в виду, прежде всего, в экономической и социальной плоскости, это может перейти в совершенно неуправляемую стадию», - сказал В.ЛИТВИН.

По его мнению, сейчас власть в Украине фрагментизируется. «Власть разделяется на фрагменты, и у нас управляемость сохраняется в большинстве случаев по инерции. Очевидно, нужно сделать надлежащие выводы и обеспечить тесную взаимосвязь в работе Кабинета министров, Верховной Рады и местных органов власти», - пояснил он.

В.ЛИТВИН также не исключает, что общественность уже готова поддержать инициативу о проведении досрочных выборов. «Я должен сказать, что настроение у людей меняется. Раньше они были категорически против выборов, но когда они видят, что власть неадекватна в целом, они говорят, давайте все на выборы! Поэтому нам нужно показать практическими действиями, что существует шанс, который мы должны реализовать – это шанс для страны», - добавил председатель ВР.