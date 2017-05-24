Меркель созывает лидеров стран "нормандской четверки" на саммит - СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель созывает президентов Украины, Франции и РФ Петра Порошенко, Эммануэля Макрона и Владимира Путина на саммит по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает издание Der Tagesspiegel.

Как отмечает издание, украинская армия воюет с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины в течение почти трех лет.

Германия и Франция пытались выступать как посредники на ранней стадии переговоров, но мирные соглашения, достигнутые в Минске в 2014 и 2015 годах, до сих пор не выполнены.

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Меркель уже обсудила вопрос с новым лидером Франции Макроном, который надеется продолжить работу, начатую его предшественником Франсуа Олландом.

В субботу, 20 мая, Меркель встретилась с Порошенко в Германии, а с Путиным проводила встречу в Сочи в начале мая. Порошенко заявил на встрече с Меркель, что Минским соглашениям нет альтернативы.

Однако пока мирный процесс не продвигается вперед, боевики на Донбассе при поддержке России выпускают свои собственные «паспорта», которые будут признаны Москвой, ввели рубль как платежное средство, «приватизируют» украинские компании. В правительстве ФРГ эти события отслеживают с беспокойством, потому что таким образом может быть подготовлено отделение региона от Украины.