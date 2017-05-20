Порошенко говорил с Меркель более 2,5 часов

В резиденции федерального правительства Германии – замке Месеберг (г. Гранзее, земля Бранденбург) - завершились переговоры президента Украины Петра Порошенко и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которые длились более 2,5 часов. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

«Завершились переговоры двух лидеров - президента Порошенко и канцлера Ангелы Меркель, которые длились более двух с половиной часов», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня, 20 мая, находится с однодневным рабочим визитом в Германии.

В рамках визита президент также посетит Мемориальный комплекс «Концентрационный лагерь Заксенхаузен», расположенный в городе Ораниенбург, и почтит память жертв нацизма.

Кроме того, президент проведет встречу с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Расмуссеном.