Литвин: ситуация в стране была бы намного хуже

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает политические силы консолидироваться накануне президентской кампании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом спикер заявил вчера на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Украине Яцеком КЛЮЧКОВСКИМ.

В.ЛИТВИН поинформировал Я.КЛЮЧКОВСКОГО о политико-экономической ситуации в Украине. По его словам, «необходимо говорить правду о том, что происходит» и скоординировать действия всех ветвей власти, потому что «отсутствие скоординированной работы по преодолению кризиса мы пытаемся компенсировать политическими разборками».

Ситуация в стране, по убеждению В.ЛИТВИНА, была бы намного хуже, если бы Верховная Рада не работала. Комментируя критические призывы изменить власть в Украине, что, по мнению оппонентов, «поможет преодолеть даже и мировой кризис», председатель ВР отметил необходимость сначала посмотреть, «насколько мы упали ниже той отметки, на которой находится Европа», и не «пытаться победить друг друга в условиях сложной ситуации».

Он также высказался против «разогрева общества, разогрева улицы, в чем существенная опасность». По словам председателя парламента, в условиях начала избирательной президентской кампании «необходимо максимально успокоиться и работать». «Кто хочет агитировать, пусть агитирует, но не вызывать стихию - она может снести всех», - отметил В.ЛИТВИН.

Главными предпосылками позитивного развития событий в Украине во время президентской кампании председатель ВР назвал «дисциплинирование украинских политиков, принятие постановления о точной дате выборов Президента, гарантирование их своевременного проведения».

Касаясь вопроса о принятии изменений в бюджет, В.ЛИТВИН высказался за внесение согласованного проекта изменений всеми субъектами законодательной инициативы в государственный бюджет на 2009 год.

Посол Республики Польша пригласил председателя Верховной Рады принять участие в двусторонней Межпарламентской ассамблее Украина-Польша, которая состоится 12-13 марта 2009 года в Польше, а также 25-26 июня 2009 года - в трехсторонней Ассамблее Украина-Польша-Литва.

В этом контексте В.ЛИТВИН считает необходимым придерживаться взятых на себя обязательств и выполнения договоренностей. Он пообещал подготовить предложения и, смотря на то, как будут разворачиваться события в Украине, принять решение об участии в этих важных встречах.

Кроме того, сегодня председатель Верховной Рады провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Робертом Ли ТЕРНЕРОМ.

В начале встречи В.ЛИТВИН подчеркнул, что для Украины важны хорошие отношения с Соединенным Королевством и Северной Ирландией, а посол высоко оценил развитие демократии в Украине и отметил, что роль парламента в этих процессах очень важна.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о важности роли парламентов стран во время финансово-экономического кризиса, высказали свои прогнозы развития политической ситуации в Украине.

Своей главной задачей руководитель парламента назвал сохранение работающей Верховной Рады Украины.