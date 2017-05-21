В Верховной Раде подсчитывают голоса за введение визового режима с РФ

В Верховной Раде сейчас оценивают возможное количество голосов народных депутатов за введение визового режима с Россией. Об этом первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, сейчас в парламенте также проводится разъяснительная работа по данному вопросу.

"На мой взгляд, сразу после получения Украиной безвиза (с ЕС) следующий стратегический вопрос, который нужно решить в парламенте, - это введение визового режима с РФ... Введение визового режима будет адекватным ответом украинской власти на всю ту агрессию, которая происходит на протяжении последних лет", - заявил нардеп.

Читайте такжеМИД о введении визового режима с Россией: вопрос прорабатывается на предмет рисков

"И для этого делается все возможное, и правильно вы заметили, что сейчас подводятся итоги и количество голосов народных депутатов, которые готовы за это голосовать, проводится разъяснительная работа, и мы должны осуществить этот ответственный шаг и ввести визовый режим с РФ", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2016 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о подготовке введения визового режима с РФ.

30 декабря председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что с 2017 года парламент сможет прийти к согласию относительно введения виз с Россией.