Профсоюзы - Тимошенко: две недели на примирение, или будет беда

Федерация профсоюзов Украины вступила в коллективный трудовой спор с Кабинетом министров из-за невыполнения им своих обязательств, предусмотренных Генеральным соглашением между профсоюзами и правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге председатель ФПУ Василий ХАРА.

Он подчеркнул, что сегодня оценка Федерации профсоюзов социально-экономической ситуации в Украине диаметрально противоположна той, которую дает Кабмин, и подтверждением тому - тысячи писем от людей, которые пишут о массовых остановках предприятий, росте количества уволенных с работы работников, уменьшении заработной платы, социальной помощи.

По прогнозам профсоюзных экспертов, в начале марта ситуация в стране может значительно ухудшиться.

В.ХАРА напомнил, что 23 декабря 2008 года профсоюзы уже выводили людей на забастовку и передали правительству требования срочно разработать ряд мер по выводу страны из кризиса.

В то же время, по его словам, на 11 февраля правительство не предложило профсоюзам такую программу, то есть их требования не были удовлетворены. В связи с этим федерация вынуждена была вступить в коллективный трудовой спор с правительством.

Сейчас, по словам председателя ФПУ, началась так называемая «процедура примирения», то есть создана специальная комиссия с участием представителей профсоюзов и представителей правительства, которые совместно будут искать выход из сложной ситуации, связанной с обязательствами Кабмина перед профсоюзами.

«Это может быть максимум две недели. Через две недели будет известно, что будет в действительности. Мы не заинтересованы в затягивании этого процесса, поскольку ситуация в экономике ухудшается, и если мы не убедим Кабмин принять кардинальные меры по минимизации последствий экономического кризиса, то у нас в стране может быть беда. Люди выйдут на улицы, и эта неуправляемая масса может спровоцировать не просто беспорядки, не просто акции протеста, но и такие нежелательные события, которые повлекут за собой много негативного в стране», - убежден В.ХАРА.

Он подчеркнул, что первоочередным требованием ФПУ к Кабмину является именно поддержка отечественных товаропроизводителей и сохранение таких важных отраслей, как металлургия, машиностроение.

«Если они (члены правительства – УНИАН) осознают, предложат график выполнения наших требований, то мы готовы рассмотреть этот график и объяснить людям, что придется еще немножко подождать, прежде чем будут реализованы эти пункты. Если Кабмин не воспримет это правильно и откажется от выполнения тех обязательств, которые он подписал, мы вынуждены будем перейти к жесткой оппозиции и наращивать акции протеста», - подчеркнул В.ХАРА.

По его данным, на сегодняшний день членов ФПУ во всех регионах Украины насчитывается около 9 млн. чел.

Сегодня в Киеве проходит Всеукраинское собрание председателей первичных профсоюзных организаций Федерации профсоюзов Украины.