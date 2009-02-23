Ющенко поздравил защитников Отечества с их Днем

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил ветеранов войны и воинской службы, военнослужащих Вооруженных сил и других воинских формирований Украины с Днем защитника Отечества.

Как подчеркнул глава государства в своем приветствии, размещенном на его официальном сайте, этот день, который традиционно отмечается в Украине, свидетельствует об уважении общества к людям, которые посвятили себя служению народа, охране мира и покоя, обеспечению суверенитета Украинского государства.

“В первую очередь, - отметил В.ЮЩЕНКО, - хочу выразить глубокое уважение старшему поколению и сердечно поблагодарить наших родителей за ратные подвиги и подвижнический труд.

Дорогие ветераны! Жизненный и боевой опыт, моральные и духовные качества, присущие вам, имеют нерядовое значение для воспитания патриотизма, национального сознания, общечеловеческих ценностей и формирования у молодежи высоких качеств гражданина и защитника родной земли”.

Президент поздравил военнослужащих и выразил убеждение, что они и в дальнейшем, несмотря на нелегкие армейские будни, будут совершенствовать свое боевое и профессиональное мастерство, утверждать законность и правопорядок, обороноспособность страны, ее международный авторитет.

В.ЮЩЕНКО пожелал защитникам Отечества доброго здоровья, воодушевления и новых успехов в ежедневном труде ради укрепления оборонного потенциала Украины.