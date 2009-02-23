«Пора» грозит Нафтогазу акциями массового неповиновения

Активисты партии «Пора» обещают организовать во Львове акции массового неповиновения в случае, если ОАО «Львовгаз» начнет отключать потребителей города от газоснабжения.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской городской организации гражданской партии «Пора».

По информации пресс-службы, ЛГО ГП «Пора» приняла на этот счет специальное заявление к ОАО «Львовгаз» и НАК «Нафтогаз», в котором, в частности, подчеркивается, что «в случае реализации преступных намерений относительно лишения прав граждан на достойную жизнь, оставляем за собой право призвать жителей Львова к акциям массового неповиновения и созданию отрядов самообороны от самоуправства и антиукраинских действий «Нафтогаза».

Также в заявлении отмечается, что «время кризиса - это время, когда нация должна солидаризироваться и объединить усилия. Вместе с тем, безответственные действия компании «Нафтогаз Украины» свидетельствуют об одном - в стране запущена реализация сценария, целью которого является довести народ до грани терпения и спровоцировать невиданный до сих пор в Украине социальный взрыв”.

«В украинских городах, невзирая на минусовую температуру воздуха, начались массовые отключения теплоснабжения - Днепропетровске, Черновцах, Ивано-Франковске, Луганске. Под пресс «Нафтогаза» попали даже города, которые исправно платили за потребленный газ, в частности Львов, который имеет один из наивысших показателей проплаты за газ в Украине. Следовательно, угрозы компании «Львовгаз» 23 февраля начать отключение Львова от газоснабжения являются не только немотивированными, но и несут угрозу массовых беспорядков и потери остатков доверия людей к государству и государственным компаниям», - подчеркивают в “Поре”.

Как сообщалось, 19 февраля «Львовгаз» заявил, что коммунальные предприятия «Львовтеплоэнерго» и «Зализничтеплоэнерго» на протяжении февраля потребляли газ без выделенных лимитов, в результате чего давление газа в газораспределительной системе Львова упало ниже допустимой границы. В связи со снижением температуры воздуха и связанным с этим повышением потребления газа давление будет продолжать падать, что может привести к аварийному срабатыванию автоматики безопасности газораспределительных пунктов и, как следствие, - прекращению газоснабжения всех потребителей Львова с 23 февраля.