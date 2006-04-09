В мире катастрофически не хватает врачей

На планете не хватает 4 миллионов врачей

Всемирная организация здравоохранения в Международный день здоровья заявляет о катастрофическом недостатке врачей на планете. Дефицит медперсонала - 4 миллиона людей в белых халатах.

Не хватает врачей, медсестер и санитаров в 57 государствах мира, причем 36 из них - в Экваториальной и Южной Африке. В этом регионе живет 11% населения Земли. Это – беднейшие государства с наибольшим распространением разных болезней и эпидемий. По меньшей мере 1 миллиард 300 миллионов человек не получают самых элементарных медицинских услуг, а это значит некачественная и локальная вакцинация детей, непрофессиональный уход за беременными и стимулирование распространения СПИДа.

Всемирная организация здравоохранения предложила странам, где не хватает медиков, увеличить бюджетные затраты на здравоохранение хотя бы до 10 долларов на душу населения в год - только так можно обеспечить образование и зарплату медперсонала. Кроме того, ВОЗ призывает богатые страны помочь бедным.

//ICTV//