L’Oreal Украина презентует программу «Парикмахеры всего мира против ВИЧ/СПИДа»

24 февраля в 9.30 в конференц-зале гостиницы «Опера» (ул. Б.Хмельницкого, 53) состоится пресс-конференция компании Лореаль Украина (L’Oreal Украина), посвященная презентации запуска в Украине программы «Парикмахеры всего мира против ВИЧ/СПИДа».

Лидер мировой индустрии красоты - компания Лореаль и партнеры программы - ООН и Министерство здравоохранения, предложат неординарный подход для борьбы с распространением эпидемии ВИЧ/СПИДа.

На пресс-конференции будет озвучена информация must-have o путях передачи ВИЧ/СПИДа и о способах защиты.

Участники пресс-конференции обоснуют эффективность программы, а так же расскажут о том, как она будет реализована.

В пресс-конференции примут участие: Филипп Д’АВЕ – генеральный директор Лореаль Украина, Марк САВЧУК – генеральный менеджер Подразделения Профессиональной Продукции Лореаль Украина, Френсис О’ДОННЕЛЛ - координатор Миссии ООН в Украине,Светлана ЧЕРЕНЬКО - глава Комитета противодействия ВИЧ/СПИДу Министерства Здравоохранения Украины, Валерий БЕДНЫЙ - первый заместитель министра Здравоохранения Украины, Ирина КАТЮК – координатор программы «Парикмахеры против ВИЧ/СПИДа» в Украине, маркетинг-менеджер Лореаль Украина.

Перед началом пресс-конференции в 9.00 - утренний кофе.

Аккредитация по телефонам: (044) 390-55-15, (050) 966-62-65.

Ответственное лицо: Ирина КОТЮК.