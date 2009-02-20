Тимошенко предлагает мэрам назвать кандидата в вице-премьеры

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает мэрам городов выдвинуть кандидатуру на должность вице-премьер-министра по региональной политике и обещает внести ее на утверждение Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на собрании Ассоциации городов Украины и общин.

Глава правительства подчеркнула, что ассоциация должна предложить самого достойного кандидата, имеющего опыт работы в должности мэра, и она обязательно внесет на рассмотрение парламента его кандидатуру для утверждения.