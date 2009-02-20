ЕЦ предложил свой план спасения Украины

Лидер партии “Единый Центр”, народный депутат Игорь КРИЛЬ призвал лидеров парламентских партий поддержать разработанный “Единым Центром” план выхода из кризиса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, в своем обращении И.КРИЛЬ предложил этим политическим силам стать соавторами Плана обновления страны, разработанного “Единым Центром”, и выработать на его основе совместные мероприятия по выходу Украины из политического и экономического кризиса.

Положения Плана обновления страны, предложенного “Единым Центром”, предусматривают:

изменение системы выборов по всем уровням власти на основе открытых избирательных списков (май 2009 года);

изменение законодательства, которое обеспечит принятие Конституции Украины на референдуме (июнь 2009 года);

перенос на один год выборов городских, сельских и поселковых председателей и проведение их вместе с выборами депутатов местных советов (июнь 2009 года);

разработку вариантов Конституции Украины, которые будут вынесены на референдум (июль 2009 года);

одновременное проведение парламентских и президентских выборов, а также референдума относительно Основного закона (октябрь-ноябрь 2009 года);

отставку правительства и формирование нового Кабинета министров, который будет работать до принесения присяги новоизбранного состава парламента (до начала избирательной кампании);

проведение выборов депутатов Верховной Рады Автономной республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей (март 2011 года).

По мнению И.КРИЛЯ, такие мероприятия позволят избежать постоянных избирательных кампаний в период экономического кризиса, обеспечить стабильную работу правительства на период избирательных баталий, а также дать людям четкое виденье выхода Украины из экономического и политического кризиса.