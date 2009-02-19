ЕС считает Беларусь европейской страной

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО призывает Евросоюз исключить из взаимного диалога посредников в лице белорусской оппозиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил сегодня в Минске во время встречи с Генеральным секретарем Совета ЕС – Верховным представителем по общей внешней политике и политике безопасности ЕС Хавьером СОЛАНОЙ.

«Я бы просил вас, чтобы в отношениях между Беларусью и Европой мы постарались исключить всяких посредников, особенно действующих с позиции не совсем доброжелательной по отношению к нашей стране. Я имею в виду посредников как внутри страны, так и за ее пределами. А их немало», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси также считает неуместным использование принципа «торговли» во взаимном диалоге между Беларусью и ЕС. «У меня складывается впечатление, что нынешний этап наших отношений характеризуется наличием некой «торговли» между Беларусью и Европейским союзом как по экономическим, так и по политическим вопросам. По принципу: мы сделали вот это - вы теперь сделайте это. И начинается некий диалог в виде «торговли», что, наверное, неизбежно в политике, но, с моей точки зрения, нежелательно. Более того, это не нужно: Европейский союз хорошо осознает, что такое современная Беларусь для Европы», - добавил он.

В то же время А.ЛУКАШЕНКО заявил Х.СОЛАНЕ о намерении «открыто высказать все то, что белорусская сторона готова сделать для налаживания абсолютно тесных, доверительных взаимоотношений с Европейским Союзом».

«Я хочу вам сказать, что мы можем сегодня и завтра сделать, и чего мы (в интересах исключительно нашей страны, а не в интересах каких-то личностей) не можем. И если у нас будут расходиться точки зрения, я попытаюсь на фактах вас убедить в том, что мы проводим искреннюю политику в отношении Европейского Союза. Мы бы очень не хотели, чтобы у вас создалось впечатление, что у нас нет иного выхода, как бежать в одну сторону и обманывать европейцев, руководство Европейского союза. Мы такой цели перед собой никогда не ставили», - пояснил Президент Беларуси.

При этом А.ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что является сторонником «исключительно честной и искренней политики». «Мы будем говорить правду: что мы можем, а что нет. Это и в ваших интересах», - заявил он.

В то же время А.ЛУКАШЕНКО поблагодарил Х.СОЛАНУ за содействие в налаживании отношений между Беларусью и Европой. «Исходя из имеющейся информации и моих личных впечатлений, без вас не было бы нынешнего разговора и того потепления в отношениях, которое происходит в настоящее время», - сказал глава белорусского государства.

В свою очередь Х.СОЛАНА отметил, что ЕС считает Беларусь европейской страной. «И это абсолютно нормальное развитие ситуации, если между Беларусью и Евросоюзом будут нормальные взаимоотношения», - цитирует пресс-служба Президента Беларуси слова Х.СОЛАНЫ.

«Я очень доволен, что прибыл сюда. Убежден, что наша нынешняя беседа будет продуктивной и конструктивной для двусторонних отношений. Надеюсь, что это станет основой, на которой наши взаимоотношения могут развиваться и в дальнейшем. Буду с Вами также абсолютно искренен, как и Вы со мной», - сказал Х.СОЛАНА.

Как отметили в пресс-службе Президента Беларуси, во время разговора, длившегося почти полтора часа, обсуждены различные аспекты взаимодействия Беларуси и ЕС, а также ситуация в мире в связи с финансово-экономическим кризисом.