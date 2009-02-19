Киевсовет принял к рассмотрению проект бюджета Киева на 2009 год

Киевский городской совет принял к рассмотрению проект бюджета города Киева на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 66 депутатов Киевсовета из 120.

Также депутаты Киевсовета призвали Верховную Раду Украины уменьшить сумму средств, которые изымаются из городского бюджета в пользу государственного бюджета Украины.

Как сообщал УНИАН, согласно проекту бюджета Киева на 2009 год предусматривается утвердить его с общим объемом поступлений – 15 млрд. 607 млн. 51,1 тыс. грн., в том числе субвенция государственного бюджета – 1 млрд. 657 млн. 948,3 тыс. грн. При этом общий объем расходов предлагается утвердить в размере 15 млрд. 592 млн. 94 тыс. грн. Изъятия в госбюджет составляют почти 8 млрд. грн.