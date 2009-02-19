Тимошенко даже БЮТ не подпускает к подбору новых министров

Вопросом ротации членов Кабинета Министров и определением кандидатур занимается исключительно премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

По его словам, на сегодняшний день в средствах массовой информации обсуждаются разные кандидатуры на те или другие должности в правительстве. «Но это не означает, что именно эти кандидатуры будут назначены, поскольку этим вопросом занимается исключительно премьер-министр», - сказал он.

При этом В.ПИСАРЕНКО добавил, что на сегодняшний день главное, чтобы те личности, которые могут стать членами правительства, работали в унисон с премьер-министром и всем Кабинетом Министров и осуществляли четкую работу по выходу Украины из кризиса.