Тимошенко даже БЮТ не подпускает к подбору новых министров
14:19, 19 февраля 2009Политика
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Тайну раскрыл Писаренко
|Валерий ПИСАРЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.
По его словам, на сегодняшний день в средствах массовой информации обсуждаются разные кандидатуры на те или другие должности в правительстве. «Но это не означает, что именно эти кандидатуры будут назначены, поскольку этим вопросом занимается исключительно премьер-министр», - сказал он.
При этом В.ПИСАРЕНКО добавил, что на сегодняшний день главное, чтобы те личности, которые могут стать членами правительства, работали в унисон с премьер-министром и всем Кабинетом Министров и осуществляли четкую работу по выходу Украины из кризиса.
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